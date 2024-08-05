أُصيب الأوزبكي إلجيز تانتاشيف، حكم مباراة المغرب وإسبانيا، في الدور نصف النهائي من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وتعرض حكم المباراة لإصابة قوية في الدقيقة 12 من عمر المباراة بعدما سقط إثر اصطدام غير متعمد من مدافع منتخب إسبانيا على قدم الحكم اليمنى.

وتلقى الحكم الأوزبكي علاج في الملعب على أم أن يستكمل المباراة ولكنه لم يستطع الاستمرار ليشارك الحكم الرابع بدلًا منه.

واستكمل الحكم الرابع، السويدي جلين نيبيرج، المباراة بعد 5 دقائق من التوقف، فيما خرج الحكم الرئيسي متأثرًا بإصابته.

يذكر أن الحكم السويدي جلين نيبيرج، هو الذي أدار المباراة الشهيرة بين المغرب والأرجنتين في بداية دور المجموعات، والتي شهدت فوز المغرب 2-1، وشهدت أحداثًا مثيرة.