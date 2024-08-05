الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط إصابات في هجوم لحزب الله على موقع بشمالي إسرائيل

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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين أن مسيرة انطلقت من جنوبي لبنان انفجرت قرب ملجأ في منطقة أيليت هشاحر في الجليل الأعلى، شمالي إسرائيل، وأن الجيش يقوم بتمشيط المنطقة.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قام بنقل مصابا بحالة حرجة وأخر بحالة متوسطة جراء انفجار مسيرة في منطقة إيليت هشاحر، موضحا أن المصابين هما ضابطا وجنديا، مضيفة أن حرائق إندلعت في المنطقة عقب انفجار مسيرة.

ومن جانبه، أعلن حزب الله اللبناني الشيعي المدعوم من إيران استهداف مقر "قيادة الفرقة 91" المُستحدث في ثكنة "إيليت" بسرب من المسيّرات ‌‏الإنقضاضية .

وأوضح في بيان أن هجوم المقاومة الاسلامية "استهدف أماكن تموضع ‏واستقرار ‏ضباط وجنود "الفرقة 91" وأصابها بشكل مباشر وأوقع فيهم قتلى وجرحى.

وأكد البيان أن "الهجوم يأتي دعماً لغزة ورداً على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها العدو في البازورية ودير سريان وحولا".