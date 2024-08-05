فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية تبدع في ليلة طربية جديدة بصيف جمصة

قدمت فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية حفلا غنائيا للمرة الثانية بمدينة جمصة، ضمن فعاليات ليالي "صيف بلدنا 4"، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار البرامج الصيفية لوزارة الثقافة، وبالتعاون مع محافظة الدقهلية.

وشهد الجزء الأول من الحفل باقة من الأغاني الطربية منها: "أنا بعشقك، آه يالالالي، جانا الهوي، بتعاتبني على كلمة، والله ولعب الهوى، ومغرم يا ليل" بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر.

وشدت الفرقة خلال الجزء الثاني من الحفل بمجموعة من الأغاني الوطنية، بجانب ميدلي في حب الإسكندرية، وسط تفاعل جماهيري كبير. فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية أسسها المايسترو الراحل شوقي الأشقر عام 1997، تابعة لقصر ثقافة مصطفى كامل بمحافظة الإسكندرية، قدمت العديد من الحفلات الفنية بمختلف المحافظات، شاركت في مهرجانات غنائية وحصلت على عدة جوائز أهمها: المركز الأول بمهرجان الموسيقى العربية عام 2002، المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمهرجان رياض السنباطي، وحصل مايسترو الفرقة على جائزة أفضل فكر متميز، بالإضافة إلى جوائز أخرى بمهرجانات تابعة لهيئة قصور الثقافة.

فعاليات "صيف بلدنا 4" بجمصة يقيمها فرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة عمرو فرج، وتقدم العروض يوميا في الثامنة والنصف مساء حتى نهاية أغسطس الحالي، وتتجدد العروض الفنية اليوم مع الفقرات متنوعة لفرقة مواهب قصر ثقافة المنصورة.

وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة مكثفة خلال الفترة الأخيرة، ومنها المشاركة الحافلة بمهرجان العلمين في دورته الثانية، بجانب الاستعداد انطلاق مهرجان أهالينا الصيفي بعدة محافظات، والعروض الفنية بالمدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي، والفعاليات المقدمة بقرى حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وغيرها من الفعاليات.