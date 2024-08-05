كتائب القسام تعلن تفجير عبوتين مضادتين للأفراد والآليات في قوة إسرائيلية شرق رفح

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قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن عناصرها تمكنوا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد والآليات في قوة هندسية بمنطقة «زلاطة»، وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة 7 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، جراء انفجار عبوة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب ما نشره موقع «العهد» الفلسطيني، اليوم الاثنين، وصفت حالة بعضهم بالحرجة والخطيرة.

وأشارت القسام، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إلى أن عناصرها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية تحصنت داخل مبنى وإيقاعها بين قتيل وجريح.

وأكدت أن «الاشتباكات لا تزال مستمرة مع القوات المتوغلة شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع».

وذكرت أن «عناصرها تمكنوا من الاشتباك بشكل مباشر مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 9 جنود من نقطة الصفر، وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق منطقة الفراحين».

ولفتت إلى أنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع «D9» بقذيفة «الياسين 105» بنفس المنطقة الواقعة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.