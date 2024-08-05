المنتخب يتعادل مع فرنسا في شوط الفرص الضائعة

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني الأولمبي أمام نظيره الفرنسي في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم، الإثنين، على ملعب جروباما ستايديوم، في نصف نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

بدأ المنتخب الوطني المباراة بشكل قوي وحصل ركلة حرة في الدقيقة الأولى بالقرب من منطقة جزاء فرنسا جهة اليسار نفذها زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وأبعدها دفاع فرنسا، ثم سدد إبراهيم عادل في الدقيقة الثانية من داخل منطقة الجزاء.

رد المنتخب الفرنسي بفرصة خطيرة في الدقيقة الخامسة عبر تصويبة قوية من أدريان تروفيرت لاعب منتخب فرنسا من يسار منطقة الجزاء تألق حمزة علاء في التصدي لها وأبعدها حسام عبد المجيد.

تبادل الفريقان المحاولات في مباراة سريعة ولكن دون خطورة على المرميين حتى الدقيقة 12 حينما سدد مايكل أوليسي لاعب منتخب فرنسا من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بحسام عبد المجيد ومرت لرمية تماس.

وشهدت الدقيقة 14 فرصة خطيرة للمنتخب الوطني بعدما توغل إبراهيم عادل من جهة اليسار ومرر كرة عرضية أرضية قابلها زيزو بتسديدة تصل لحارس مرمى منتخب فرنسا.

انحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب مع أفضلية نسبية للمنتخب الوطني في الارتداد والهجمات السريعة، فيما سدد منتخب فرنسا مرارًا وتكررًا وكان أخطرها في الدقيقة 26 تسديدة من مايكل أوليسي من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 27 رد المنتخب الوطني بفرصة خطيرة بعدما مر إبراهيم عادل بشكل رائع من جهة اليسار ثم مرر كرة أرضية إلى أسامة فيصل الذي سدد كرة أبعدها دفاع فرنسا.

بعد مرور نصف ساعة من المباراة هدأ الرتم بعض الشيء مع استحواذ للمنتخب الوطني الذي حصل على ركلة ركنية جديدة في الدقيقة 37 نفذها زيزو من جهة اليمين على القائم القريب وحولها عمر فايد للقائم البعيد قبل أن يبعدها الدفاع لركنية مرة أخرى.

وفي الدقيقة 38 وصل الكرة لأحمد مصطفى زيزو الذي أرسل عرضية على حدود منطقة الجزاء قابلها أحمد نبيل كوكا برأسية ضعيفة وصلت سهلة لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 40 تعاطف القائم الأيسر لحمزة علاء مع المنتخب الوطني بعد ركلة ركنية حولها لويك بادي برأسية متقنة وردها القائم قبل أن يبعدها دفاع المنتخب الوطني.

واحتسب حكم المباراة دقيقة وحيدة كوقت محتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول شهدت محاولة للمنتخب الوطني من جهة اليسار لم تكتمل عند محمود صابر وإبراهيم عادل.

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم في نهائي أولمبياد باريس مع منتخب إسبانيا الذي تغلب بدوره، في وقت سابق من اليوم، على منتخب المغرب 2-1، فيما يلتقي الخاسر مع أسود الأطلسي في مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية.