ضبط 4 تجار مخدرت خلال حملات بشمال سيناء والشرقية

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ألقى قطاع الأمن العام، القبض على 4 تجار مخدرت خلال حملات في بشمال سيناء والشرقية.

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (شمال سيناء- الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتمكن الأمن من ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء وبحوزته (23,5 كيلو حشيش).

وفي الشرقية ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (7 كيلو حشيش، بندقية خرطوش، فرد محلى، وطلقات، ميزان حساس).



وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" وبحوزته ( 1,6 كيلو حشيش، كمية لمخدر الهيروين، بندقية خرطوش وطلقات).

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 2 مليون و300 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.