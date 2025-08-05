 المنيا.. رئيس مركز مطاي تتابع توافد الناخبين للأداء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المنيا.. رئيس مركز مطاي تتابع توافد الناخبين للأداء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

ماهر عبدالصبور
نشر في: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 12:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 12:14 م

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والقرى، بالمتابعة اللحظية لأعمال انتخابات مجلس الشيوخ؛ لتذليل أي عقبات تواجه العملية الانتخابية.

ومن جهتها، تتابع المهندسة هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة مطاي، توافد مواطني مركز مطاي على اللجان الانتخابية؛ لأداء حقهم الدستوري في انتخاب من يمثلهم في مجلس الشيوخ.

وأعلنت "الشافعي"، في اليوم الثاني للانتخابات، أنها وجهت نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء، بالمتابعة اللحظية لعملية الانتخابات، وتكثيف أعمال النظافة حول المقار الانتخابية بالمدينة والقرى، ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.

ويجري التنسيق بين الإدارات المختلفة بالمركز؛ للخروج بصورة مشرفة لليوم الثاني للانتخابات.

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