إقبال متزايد أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ في شمال سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء، لليوم الثاني على التوالي، توافدًا متزايدًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ.

وشهدت لجان الانتخابات في مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ونخل والحسنة تزايدًا تدريجيًا في أعداد الناخبين، وسط استمرار جهود قوى الأمن وخدمات الإسعاف والمتطوعين لتسهيل سير العملية الانتخابية وتأمين محيط اللجان.

وأوضح اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت على مستوى المحافظة يبلغ 314,724 ناخبًا وناخبةً، موزعين على مختلف مراكز المحافظة، حيث تُجرى عملية الاقتراع داخل 45 لجنة فرعية موزعة على 40 مركزًا انتخابيًا.

وأضاف المحافظ أن محافظة شمال سيناء تمثل دائرة انتخابية واحدة، ويتنافس على المقعد الفردي 7 مرشحين وهم: سامي العزازي (حزب حماة الوطن)، حسام سليمان (حزب المؤتمر)، منصور الرياضي (مستقل)، صبري سلامة (مستقل)، سامي الهواري (مستقل)، أحمد يونس عليوة (مستقل)، ومصطفى المالح (مستقل).

كما يترشح على مقعد القائمة فايز أبو حرب، مرشح قائمة التحالف الوطني من أجل مصر.

وتجرى الانتخابات في الداخل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وسط استعدادات أمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة المواطنين.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.