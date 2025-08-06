 الأونروا: لا يمكن استمرار قتل إسرائيل للفلسطينيين خلال محاولتهم إيجاد الطعام - بوابة الشروق
الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الأونروا: لا يمكن استمرار قتل إسرائيل للفلسطينيين خلال محاولتهم إيجاد الطعام

وكالات
نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 10:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 10:10 م

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأربعاء، إنه لا يمكن استمرار قتل إسرائيل للفلسطينيين أثناء محاولتهم إيجاد طعام لعائلاتهم.

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس" تعليقا على تفاقم الكارثة الإنسانية الناجمة عن التجويع الإسرائيلي الممنهج لأهالي غزة.

وقالت الأونروا إن الأمم المتحدة تحذر منذ شهور من العواقب التي تتكشف في غزة، واليوم، يتضور الفلسطينيون جوعًا، ويتعرضون لإطلاق النار أثناء محاولتهم إيجاد طعام لعائلاتهم، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وشددت على أنه "لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، ويجب اتخاذ قرار سياسي بفتح المعابر دون شروط".

وشددت الأونروا على ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها بالقيام بعملهم.

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