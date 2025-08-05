رويترز عن مصادر: ارتفاع عدد الوفيات في غرق قارب قبالة اليمن إلى 86

قالت مصادر أمنية لوكالة رويترز، إن عدد الوفيات المؤكدة في غرق قارب كان يقل مهاجرين قبالة اليمن يوم الأحد ارتفع إلى 86.

وذكرت المصادر، اليوم الثلاثاء، أن القارب كان يقل 170 مهاجرا وأنه تم إنقاذ 42 منهم.

وسبق أن أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن 157 شخصا كانوا على متن الزورق مؤكدة أن معظم الركاب كانوا من الإثيوبيين، بحسب وكالة فرانس برس.

وقع الحادث في خليج عدن قبالة سواحل محافظة أبين في جنوب اليمن حيث غالبا ما تعبر زوارق المهرّبين الذين ينقلون مهاجرين يأملون في إيجاد فرص عمل في بلدان الخليج، منها السعودية المجاورة لليمن.

وفي أعقاب الحادث، حثت إثيوبيا مواطنيها على تجنب الطرق غير النظامية، بعد يومين من غرق الزورق.