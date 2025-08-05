زيلينسكي يبحث مع ترامب جهود إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بحث باتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



جاء ذلك في منشور له عبر حسابه على منصة "تليجرام" الثلاثاء.



وأوضح زيلينسكي إلى أنه ناقش مع ترامب تطورات الحرب، موضحا بالقول: "عقدتُ مباحثات مثمرة مع الرئيس ترامب. بالطبع، المهم هو إنهاء الحرب".



وأعرب زيلينسكي عن شكره لترامب على جهوده لتحقيق سلام دائم وعادل، قائلاً: "يجب وقف عمليات القتل فورًا، ونحن ندعم ذلك تمامًا. لو لم يُطيل الروس أمد الحرب، لما اندلعت الحرب لأشهر".



وقال الرئيس الأوكراني: "صعّد الروس هجماتهم. الرئيس ترامب لديه معلومات كاملة عن هجمات روسيا على كييف ومدننا وبلداتنا الأخرى".



زيلينسكي ذكر أنهم ناقشوا أيضًا فرض عقوبات على روسيا، مبيناً بالقول: "اقتصادهم (الروسي) مستمر في التدهور، ولهذا السبب تولي موسكو اهتمامًا كبيرًا لهذا الموضوع، وحزم الرئيس ترامب هذا يمكن أن يغير الكثير من الأمور".



ولفت زيلينسكي إلى أنه خلال محادثاته مع ترامب، تطرقا أيضًا إلى مسألة دعم أوكرانيا بالسلاح.



وأشار إلى أن هولندا والسويد والنرويج والدنمارك ستشتري أسلحة من الولايات المتحدة لأوكرانيا بقيمة تزيد عن مليار دولار، مضيفًا: "ستستمر هذه العلاقات مع دول الناتو".



ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.