ترامب يشيد بهدية استثمار بقيمة 600 مليار دولار من شركات الاتحاد الأوروبي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهدا بالاستثمار بقيمة 600 مليار دولار كجزء من اتفاقه على الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي بأنه "هدية".

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي: "لقد أعطونا 600 مليار دولار يمكننا استثمارها في أي شيء نريده"، في إشارة إلى جزء رئيسي من الصفقة التجارية التي تم الإعلان عنها في أواخر يوليو.

ووصف ترامب المبلغ بأنه "هدية" ليست قرضا وبالتالي لا يلزم سدادها في غضون ثلاث سنوات.

ويعتبر هذا تناقضا مع التصريحات السابقة الصادرة عن المفوضية الأوروبية، والتي بموجبها ترغب شركات من الاتحاد الأوروبي في استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة في السنوات القادمة.

ووفقا للمفوضية، كانت هذه حتى الآن تعبيرات عن الاهتمام من الشركات، دون تعهدات ملموسة.

وردا على سؤال بشأن ما سيحدث إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي الاستثمارات، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 35%.