الأنبا بولا يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة سعيد العريان بطنطا

شارك نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، صباح اليوم، في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، حيث أدلى بصوته داخل لجنة مدرسة سعيد العريان بمدينة طنطا، وسط أجواء من الالتزام الوطني والمشاركة الإيجابية.

وكان في استقبال نيافته النائب محمد عريبي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، إلى جانب عدد من قيادات الحزب، الذين رحبوا بمشاركته في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدين أن مشاركة الرموز الدينية والوطنية تعكس وعي المصريين بأهمية دورهم في بناء مستقبل الوطن، وتعزيز مسار الديمقراطية والاستقرار.

وتجرى الانتخابات في الداخل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وسط استعدادات أمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة المواطنين.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.