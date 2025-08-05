محامي علياء قمرون: موكلتي بحثت عن الأرباح السريعة وتجهل ما يخالف القانون

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كشف المحامي مؤمن عز الدين، دفاع البلوجر المعروفة بـ"علياء قمرون"، تفاصيل مثول موكلته أمام نيابة الشئون الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح عز الدين في تصريحات لـ"الشروق"، أن موكلته لم تنكر الاتهامات المنسوبة إليها بشكل صريح، لكنها أيضاً لم تعترف بها، مضيفا أنها تجهل أن محتوها قد يعرضها للمساءلة القانونية.

وتابع دفاع "علياء قمرون" قائلاً: "موكلتي ضحية وتمر بظروف صعبة، وأرادت تحقيق أرباح سريعة من التيك توك لتأمين مستقبلها".

وأمرت النيابة العامة، بحبس البلوجر الشهيرة بـ"علياء قمرون" لاتهامها ببث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية من ضبط البلوجر "علياء قمرون"، مقيمة بمحافظة المنوفية، وبمواجهتها، أقرت بارتكابها الواقعة، واعترفت بنشر الفيديوهات المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر صفحاتها.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الممارسات التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.