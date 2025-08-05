رئيس البرلمان العربي يلتقي مساعدة وزير الخارجية للشؤون البرلمانية ومندوب مصر الدائم في الجامعة العربية

التقى محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، اليوم، السفيرة هبة زكي مساعدة وزير الخارجية للشئون البرلمانية، و السفير محمد مصطفى عرفي مساعد وزير الخارجية و المندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.

وشهد اللقاء تأكيد الجانبين الحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق وتحقيق التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في خدمة قضايا العمل العربي المشترك وتحقيق مصالح الشعب العربي.

من جانبه، تطرق رئيس البرلمان العربي إلى العرس الانتخابي الذي تشهده مصر حاليًا، والمتمثل في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على المشاركة بفاعلية في متابعة هذه الانتخابات وذلك في إطار دعم الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها مصر والدول العربية.

ومن جانبها، أكدت زكي أن الدولة المصرية حريصة بشكل كبير على دعم عمل ونشاط البرلمان العربي، على النحو الذي يخدم مصالح الأمة العربية ويدافع عن قضاياها على كافة المستويات.