شهدت لجان الانتخابات بمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، مع بداية اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ، توافدًا مكثفًا للتصويت من جميع التجمعات البدوية.

وقف المواطنون في طوابير طويلة رافعين الأعلام المصرية، وسط تنظيم محكم وتجهيزات على أعلى مستوى، حرصًا على راحة الناخبين وتسهيل عملية التصويت، مع تواجد مجموعات من الشباب لتقديم الدعم والمساعدة خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

قال اللواء سامح متولي، رئيس المدينة، إن أهم ما يميز العملية الانتخابية هو التنظيم الجيد والتعاون المجتمعي بين الأهالي ومشايخ القبائل والجهات التنفيذية بالمحافظة، مؤكداً وجود تنسيق كامل بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالتسهيل على الناخبين وضمان تنظيم جيد يعكس حرص الدولة على تأمين انتخابات شاملة تعبر عن واقع المجتمع المصري.

وأوضح رئيس المدينة أن هناك مشاركة كبيرة من أبناء المدينة، سواء كانوا بدوًا أو وافدين، مما يؤكد مدى تفاعل المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية واستقرار المشهد السياسي.

تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ في جنوب سيناء داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، موزعة بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، ولجنة بمدينة أبوزنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، ولجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين فرعية بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، ولجنة فرعية بمدينة طابا.

ويتنافس على الفوز بمقعد الفردي مرشحان فقط، هما: المرشح موسى فراج موسى عن حزب مستقبل وطن (رمز الكتاب)، والمرشح أحمد الزيات مستقل (رمز الصقر). كما يتنافس على القائمة الوطنية الموحدة، التي يمثلها عن جنوب سيناء النائب صلاح ربيع عواد، أمين حزب حماة الوطن.





