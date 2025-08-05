محافظ قنا يتفقد سير التصويت في ثاني أيام انتخابات الشيوخ: على المواطن أن يمارس حقه الدستوري

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بعدد من اللجان الانتخابية بمدينة قنا، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، لضمان انتظام التصويت في أجواء يسودها الانضباط والشفافية.

رافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث تفقد الأوضاع داخل ومحيط اللجان، واطمأن على توافر سبل الراحة والتيسيرات اللازمة أمام الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، خلال جولته، على أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، داعيًا أبناء محافظة قنا، بمراكزها وقراها، إلى الاحتشاد والمشاركة الفاعلة والإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الدستوري، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة تعكس وعي المواطن القنائي وحرصه على دعم مسيرة الدولة المصرية نحو البناء والاستقرار في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد المحافظ بحسن التنظيم والإجراءات التأمينية داخل اللجان، موجهًا الشكر لجميع القائمين على العملية الانتخابية، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تواصل عملها على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لرصد أي طارئ والتعامل معه على الفور، بما يضمن انتظام العملية الانتخابية حتى إغلاق صناديق الاقتراع.

ويُذكر أن محافظة قنا تضم ما يقرب من 2 مليون و200 ألف ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت، من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 3 ملايين و674 ألف نسمة، موزعين على 301 مركز انتخابي و304 لجنة فرعية، تحت إشراف لجنة عامة واحدة.

وتجرى الانتخابات في المحافظة على 3 مقاعد بنظام الفردي، يتنافس عليها 24 مرشحًا، إلى جانب 3 مرشحين ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر".