شطب سهم شركة «تيسنكروب» من مؤشر «داكس» الرئيسي للأسهم الألمانية

أعلنت شركة "دويتشه بورصه" التي تدير بورصة فرانكفورت الألمانية للأوراق المالية أنه تقرر شطب سهم شركة الصلب والصناعات الهندسية الألمانية العملاقة "تيسنكروب" من مؤشر "داكس" الرئيسي للاسهم الألمانية.

وقال المؤرخ فيرنر بلمبه إن هذا القرار يمثل "نهاية لفصل مهم وذي قيمة رمزية في تاريخ الاقتصاد والشركات الألماني"، مشيرًا إلى أن هذه الشركة تكونت عام 1999 من خلال اندماج شركتي الصلب "تيسن" و"كروب" اللتين سيطرتا على تاريخ ألمانيا الصناعي منذ ستينيات القرن العشرين.

وقال بلمبه إنه منذ اندماج "تيسن" و"كروب" شهد قطاع الصلب والفحم في ألمانيا تراجعا مطردا وهو ما أدى إلى تراجع في سهم "تيسنكروب" الذي فقد حوالي نصف قيمته خلال العام الماضي.

في الوقت نفسه، فإن "تيسنكروب" التي يوجد مقرها في مدينة "إيسن" الألمانية مازالت تضم حوالي 160 ألف عامل في 78 دولة. وأشار جويدو كيرخوف الرئيس التنفيذي للشركة إلى وجود "مجموعة ضخمة من الشركات التي لا تتكامل بشكل سليم" تحت مظلة مجموعة "تيسنكروب".

وقد فشلت استثمارات الشركة الضخمة في صناعة الصلب في البرازيل وألمانيا في تحقيق العائد المرجو، كما أن خطتها للاندماج مع "تاتا ستيل" الهندية فشلت في يونيو الماضي بسبب رفض المفوضية الأوروبية لها لأسباب تتعلق بمستوى المنافسة في السوق.

كما تخلى كيرخوف عن خطته لتقسيم الشركة إلى قطاعين واحد للصناعات الهندسية والآخر للمعادن، في حين يعتزم طرح شركة المصاعد التابعة للمجموعة والتي تحقق أرباحا في البورصة للمساهمة في خطة إعادة هيكلة المجموعة.

ومن المقرر أن يحل سهم شركة "إم.تي.يو" لصناعة محركات الطائرات محل سهم "تيسنكروب" على مؤشر "داكس" الذي يضم 30 شركة كبرى.