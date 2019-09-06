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إحصاء: استمرار تراجع الطلب في قطاع الصناعة بألمانيا

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 5 سبتمبر 2019 - 11:37 م | آخر تحديث : الخميس 5 سبتمبر 2019 - 11:37 م

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أن النزاعات التجارية العالمية تمثل عبئا متزايدا على الصناعة الألمانية.

وذكر المكتب اليوم الخميس في مقره بمدينة فيسبادن، غربي البلاد، أن حجم الطلبيات في قطاع الصناعة تراجع في مطلع النصف الثاني من العام الجاري على نحو أكثر مما كان يتخوف منه.

وأوضح المكتب أن حجم الطلبيات تراجع بنسبة 6ر5 بالمئة في يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وبذلك زادت سرعة معدل التراجع أيضا مقارنة يونيو الماضي، وكانت أقل كثيرا مما توقعه الخبراء.

وعلقت وزارة الاقتصاد الألمانية على ذلك قائلة إن حجم الطلبيات الواردة في مطلع الربع الثالث من العام الجاري كان ضعيفا.

وأضافت أنه ليس هناك إشارات إلى حدوث تحسن جوهري خلال الأشهر القادمة في الاقتصاد الصناعي بسبب استمرار النزاعات التجارية العالمية وتراجع توقعات حجم الأعمال التجارية.

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