لبنان تطلب من سورية مساعدتها لتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها

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طلب الوفد الوزاري اللبناني الذي زار سورية اليوم السبت مساعدتها لتمرير الغاز المصري إلى لبنان والكهرباء الأردنية عبر أراضيها، حيث أكّد الجانب السوري استعداده لتلبية الطلب.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني اللبنانية مساء اليوم السبت، إن وفداً وزارياً لبنانياً زار العاصمة السورية دمشق "وعقدت محادثات بين الجانبين اللبناني والسوري للبحث في موضوع استجرار الغاز المصري عبر سورية وكيفية التعاون في هذا المجال".

وطلب الجانب اللبناني، بحسب البيان "إمكانية مساعدة سورية للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية".

ورحب "الجانب السوري بالطلب، مؤكداً استعداده لتلبيته".

واتفق الجانبان على "متابعة الجوانب الفنية التفصيلية من خلال فريق مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمور الفنية في كلا البلدين".

وأكد الجانبان في بيانهما الختامي، "مناقشة الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلدان، وبخاصة في مجالات الكهرباء والغاز".

وكان رئيس المجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري أعلن في وقت سابق اليوم موافقة سورية على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية.

وضم الوفد اللبناني "نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر ووزيري المالية والطاقة في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في حضور السفير اللبناني في سورية سعد زخيا".

وحضر عن الجانب السوري "وزير الخارجية فيصل المقداد، وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، ووزير المال كنان ياغي، السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي والأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري نصري خوري".

يذكر أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون كان قد تلقى اتصالاً هاتفياً من السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، في 19 آب/أغسطس الماضي، أبلغته خلاله قرار الإدارة الأمريكية بمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سورية عن طريق الغاز المصري .