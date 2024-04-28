أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك أن فريقه يستحق التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية .
وتغلب الزمالك على دريمز الغاني 3-0 في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية ليتأهل للنهائي الثاني في تاريخه.
وقال جوميز في تصريحات لقناة بي ان سبورتس بعد اللقاء: "هذا ما نستحقه بالتأهل للنهائي فلقد قاتلنا اليوم ونجحنا في التأهل وقمنا بكل الأشياء الصحيحة على أرض الملعب".
وأضاف: "لقد تحدثت قبل المباراة أنه عندما يكون كل شيء تحت سيطرتنا نستطيع أن نقدم أشياء مميزة".
وتابع: "أوجه التهنئة لفريق دريمز على الأداء وهم لديهم لاعبين مميزين".
وأتم: "أشكر كل اللاعبين على الأداء اليوم والتمركز الصحيح وإنهاء المباراة مبكرا والتأهل للنهائي".