 جوميز: الزمالك يستحق التأهل للنهائي .. وأشكر اللاعبين على القتال أمام دريمز - بوابة الشروق
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جوميز: الزمالك يستحق التأهل للنهائي .. وأشكر اللاعبين على القتال أمام دريمز

علي البحيري
نشر في: الأحد 28 أبريل 2024 - 9:11 م | آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2024 - 9:11 م

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك أن فريقه يستحق التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية .

وتغلب الزمالك على دريمز الغاني 3-0 في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية ليتأهل للنهائي الثاني في تاريخه.

وقال جوميز في تصريحات لقناة بي ان سبورتس بعد اللقاء: "هذا ما نستحقه بالتأهل للنهائي فلقد قاتلنا اليوم ونجحنا في التأهل وقمنا بكل الأشياء الصحيحة على أرض الملعب".

وأضاف: "لقد تحدثت قبل المباراة أنه عندما يكون كل شيء تحت سيطرتنا نستطيع أن نقدم أشياء مميزة".

وتابع: "أوجه التهنئة لفريق دريمز على الأداء وهم لديهم لاعبين مميزين".

وأتم: "أشكر كل اللاعبين على الأداء اليوم والتمركز الصحيح وإنهاء المباراة مبكرا والتأهل للنهائي".

 


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