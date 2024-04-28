سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك أن فريقه يستحق التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية .

وتغلب الزمالك على دريمز الغاني 3-0 في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية ليتأهل للنهائي الثاني في تاريخه.

وقال جوميز في تصريحات لقناة بي ان سبورتس بعد اللقاء: "هذا ما نستحقه بالتأهل للنهائي فلقد قاتلنا اليوم ونجحنا في التأهل وقمنا بكل الأشياء الصحيحة على أرض الملعب".

وأضاف: "لقد تحدثت قبل المباراة أنه عندما يكون كل شيء تحت سيطرتنا نستطيع أن نقدم أشياء مميزة".

وتابع: "أوجه التهنئة لفريق دريمز على الأداء وهم لديهم لاعبين مميزين".

وأتم: "أشكر كل اللاعبين على الأداء اليوم والتمركز الصحيح وإنهاء المباراة مبكرا والتأهل للنهائي".