قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة فريقه التي ستخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، والمقرر لها غدا في إطار مسابقة الدوري المصري.

ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الـ23 من بطولة دوري نايل.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- شريف إكرامي- يوسف نادر- أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمد حمدي- محمد الشيبي- أحمد سامي- محمود مرعي- كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي- وليد الكرتي- رمضان صبحي- أحمد توفيق- مهند لاشين- محمود دونجا- محمود زلاكة- إبراهيم عادل- بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي- دودو الجباس- مروان حمدي- فخري لاكاي.