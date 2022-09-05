 مصدر أمني ينفي واقعة اختطاف طالبين من ميدان الجيزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصدر أمني ينفي واقعة اختطاف طالبين من ميدان الجيزة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 3:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 3:01 ص

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بأحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية بشأن تعرض طالبين لمحاولة اختطاف بميدان الجيزة من قِبل شخص وتمكنه من سرقة هواتفهما المحمولة.
وأكد المصدر عدم تلقي الأجهزة الأمنية أية بلاغات بشأن الواقعة.. وبالفحص تم استدعاء المعنى بالواقعة وتبين أنه طالب (14 عامًا) مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة وأصل إقامته بمحافظة قنا وبسؤاله قرر بأن والده تعرف على شخص من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وادعى أنه يعمل بوظيفة إدارية بأحد النوادي الرياضية وعرض عليه مساعدته لضمه لمدرسة كرة القدم بالنادي.
وبتاريخ 1 سبتمبر الجاري تقابل مع الشخص المشار إليه صحبة والده وأحد أصدقائه (14 عامًا) مقيم بمحافظة قنا "يرغب في الانضمام لذات النادي" حيث قام الشخص المشار إليه باصطحابه وصديقه إلى أحد الأندية بمنطقة العباسية وقاما بمغافلتهما والاستيلاء منهما على هواتفهما بدعوى عدم السماح لهما بالدخول بالهاتف وفر هاربًا.

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