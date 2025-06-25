وزير الخارجية الإيراني: برنامج النووي مستمر

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن البرنامج النووي لبلاده مستمر.

ونقلت قناة الحدث، عن عراقجي القول إن إسرائيل في عزلة، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية الإيرانية كانت فعالة ومحركة رغم ذروة التوتر.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب حرب دامية بين إيران وإسرائيل أوقفها اتفاق جرى التوصل إليه لوقف إطلاق النار.

‎وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

‎وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 28 قتيلا و3 آلاف و238 جريحا.

‎ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران مدعية "نهاية" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.