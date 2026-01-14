وفاة سكوت آدامز مبتكر الشخصية الكرتونية «ديلبرت» عن عمر 68 عاما

توفي سكوت آدامز، رسام الرسوم المتحركة ومبتكر الشخصية الكرتونية "ديلبرت" والذي كان يسخر من حياة المكاتب، عن عمر 68 عاما .

وكان آدامز، الذي صورت شخصيته الهزلية الشهيرة "ديلبرت" إحباط الموظفين المثقلين بالمشاكل من ذوي الياقات البيضاء وسخرت من سخافة ثقافة المكتب الحديثة، قد تم استبعاده فجأة من نقابته في عام 2023 بسبب تصريحات عنصرية.

وأعلنت زوجته السابقة الأولى، شيلي مايلز، وفاته اليوم الثلاثاء في بث مباشر على حسابات آدامز على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة "إنه لم يعد معنا بعد الآن".

وكشف آدامز في عام 2025 عن إصابته بسرطان البروستاتا والذي انتشر في عظامه. وقالت مايلز إنه كان يخضع لرعاية خاصة في منزله بشمال كاليفورنيا أمس الاثنين.

وقال البيان "لقد عشت حياة رائعة.. لقد بذلت قصارى جهدي".