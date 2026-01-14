وزير الخارجية الألماني: القيادة الإيرانية فقدت كل شرعيتها

اعتبر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، يوم الثلاثاء، أن القيادة الإيرانية فقدت كل شرعيتها وسط القمع العنيف الذي تمارسه الحكومة ضد المتظاهرين.

وفي حديثه لإذاعة إيه آر دي الألمانية خلال زيارته للولايات المتحدة، قال فاديفول إن النظام الذي لا يستطيع قمع المظاهرات إلا بالقوة يظهر أنه قد وصل إلى "النهاية".

وأضاف أن الحكومة الإيرانية "فقدت كل الشرعية" والحق في الحكم، واصفا العنف الممارس بأنه غير مسبوق ويتجاوز حدود القسوة.

وطالب فاديفول الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، مستشهدا بدورهم الرئيسي في قمع الاحتجاجات.

وذكر أنه ناقش هذه القضية مع زملائه الأوروبيين ومنسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الثلاثاء، لكنه أقر بأن الدول الأعضاء في الاتحاد لم تتوصل بعد إلى إجماع بهذا الشأن.

وأعرب وزير الخارجية عن ثقته في أن العقوبات الحالية المفروضة على طهران تؤتي ثمارها، وقال إنه شخصيا لا ينخرط في محادثات مع الحكومة الإيرانية، مؤكدا: "يجب عزل هذا النظام".

كما انتقد التعاون بين إيران وروسيا، والصين جزئيا، واصفا هذا الثلاثي بأنه "مسؤول عن قدر كبير من البؤس في العالم".