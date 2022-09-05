رئيس جامعة عين شمس يبحث سبل التعاون مع أمين مجلس النواب البحريني

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استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الإثنين، بقصر الزعفران، راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بمملكة البحرين، بحضور الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي.

تم خلال اللقاء بحث الاستعانة بأساتذة جامعة عين شمس في تقديم دورات تدريبية لشاغلي بعض الوظائف الهامة بدولة البحرين، وجرى الاتفاق على استمرار التواصل للتنسيق خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب البحرينى، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والبحريني.

ومن جانبه، أشاد المستشار راشد محمد بونجمة بعراقة جامعة عين شمس بما تمتلكه من كليات ومعاهد وكفاءة لأعضاء هيئة التدريس.