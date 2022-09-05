مرصد حقوقي تونسي: غرق مركب مهاجرين في خليج قابس

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تحدث مصدر حقوقي تونسي، عن غرق مركب يقلّ مهاجرين تونسيين في خليج قابس شرقي البلاد.

جاء هذا في منشور لرئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، عبر حسابه في موقع فيسبوك.

وقال عبد الكبير إن هناك أنباء عن غرق مجموعة من الشباب وقد تم إنقاذ عشرة أشخاص.

وأضافت أن هناك تسعة مفقودين آخرين "إلى حد هذه اللحظة وهم شباب أصيلي ولاية قابس من غنوش وشط السلام".

والجمعة الماضية، قالت القوات البحرية التونسية "جيش البحر" إنها أنقذت 73 ‏مهاجرا غير شرعي من الغرق‎.‎

وحسب وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من بينهم 24 امرأة ورضيع وطفل، في 4 عمليات مختلفة بكل من سواحل جربة وقليبية.

وسلمت القوات البحرية، المهاجرين إلى الحرس الوطني التونسي بكل من جرجيس وصفاقس.

وتكررت عمليات إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كيلومتر، التي عادة ما تتزايد مع تحسن الأوضاع الجوية.

وعادة ما يختار الحالمون بالهجرة من تونس وليبيا جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية كمحطة أولى لرحلتهم البحرية، باعتبارها أقرب نقطة إلى الشواطئ التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومترا فقط.