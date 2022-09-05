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استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، بعدما أعلنت مصانع الحديد والأسمنت تثبيت الأسعار خلال الشهر الجاري.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر طن "حديد عز" تسليم أرض المصنع ليسجل 17670 جنيها.

وسجل سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع 17570 جنيها.

استقر سعر طن "حديد العشري" تسليم أرض المصنع عند 17500 جنيه.

واستقر سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع ليسجل 17900 جنيه.

وسجل سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع عند 17570 جنيها.

وسجل سعر طن "حديد العتال" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.

واستقر سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.

• فيما جاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

استقر سعر طن أسمنت المسلح ليسجل 1480 جنيها.

استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 1435 جنيها للطن

سجل سعر أسمنت لافارج 1440 جنيها للطن

استقر سعر أسمنت وادي مسجلا 1410 جنيه للطن.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان 1470 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي 1530 جنيها للطن الواحد.

وتعتبر تلك الأسعار هي تسليم أرض مصنع، ويضاف إليها تكاليف الشحن والنقل وهامش ربح.