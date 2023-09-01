مصطفى كامل: أرصدة نقابة الموسيقيين بالبنوك تخطت الـ 144 مليون جنيه

كشف الفنان مصطفى كامل عن تخطى إيرادات نقابة الموسيقيين من تحصيل الرسوم النسبية لحفلات الساحل الشمالي 20 مليون جنيه رغم استمرار الحفلات هناك حتى الآن، مشيرا إلى أن أرصدة النقابة بالبنوك وصلت إلى أكثر من 144 مليون جنيه.

ونشر مصطفى كامل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس ، قائلا: «غدا بأمر الله على ورق النقابة وبخاتم النقابة وبتوقيع الحسابات وأمين الصندوق والسكرتير العام، مفاجأة الساحل المنهوب سابقا، وإثبات أن ما أقسمت عليه قد تحقق».

وأضاف نقيب الموسيقيين: «أقسمت بالله إذا جاءت إيرادات الساحل أقل من 20 مليونا، سأتقدم باستقالتي وراهنني الجميع أنه صعب».