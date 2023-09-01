 مصطفى كامل: أرصدة نقابة الموسيقيين بالبنوك تخطت الـ 144 مليون جنيه - بوابة الشروق
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مصطفى كامل: أرصدة نقابة الموسيقيين بالبنوك تخطت الـ 144 مليون جنيه


نشر في: الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 4:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 5:48 ص

كشف الفنان مصطفى كامل عن تخطى إيرادات نقابة الموسيقيين من تحصيل الرسوم النسبية لحفلات الساحل الشمالي 20 مليون جنيه رغم استمرار الحفلات هناك حتى الآن، مشيرا إلى أن أرصدة النقابة بالبنوك وصلت إلى أكثر من 144 مليون جنيه.

ونشر مصطفى كامل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس ، قائلا: «غدا بأمر الله على ورق النقابة وبخاتم النقابة وبتوقيع الحسابات وأمين الصندوق والسكرتير العام، مفاجأة الساحل المنهوب سابقا، وإثبات أن ما أقسمت عليه قد تحقق».

وأضاف نقيب الموسيقيين: «أقسمت بالله إذا جاءت إيرادات الساحل أقل من 20 مليونا، سأتقدم باستقالتي وراهنني الجميع أنه صعب».

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