رئيس جواتيمالا المرتقب: واثق من أن الرئيس الحالي سيقدم العون في المرحلة الانتقالية

التقى رئيس جواتيمالا المرتقب برناردو أريفالو الرئيس الحالي أليخاندرو جياماتي، لأول مرة منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 أغسطس الماضي.

وقال أريفالو، عقب الاجتماع أمس الاثنين، إنه واثق من أن جياماتي ملتزم بعملية انتقال سلسة وسيساعد أيضا في وقف محاولات القضاء لتقويض النظام الدستوري.

وكان أريفالو تحدث عن محاولة "انقلاب" ضده يوم الجمعة الماضي، قائلا إن جهات فاسدة ومناهضة للديمقراطية في القضاء والسياسة تحاول منعه من أداء اليمين الدستورية رئيسا للدولة التي تقع في أمريكا الوسطى في 14 يناير المقبل.

وواجه حزب أريفالو التقدمي العديد من الطعون القانونية، وفي مرحلة ما تم استبعاده من المنافسة في الانتخابات.

ودعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى احترام الإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع.

وفاز أريفالو، الدبلوماسي السابق وابن أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 أغسطس الماضي بنسبة نحو 61% من الأصوات. وتعهد أريفالو البالغ من العمر 64 عاما بمحاربة الفساد المتفشي في جواتيمالا.

ولم تعترف المرشحة الخاسرة، السيدة الأولى السابقة ساندرا توريس، بهزيمتها في جولة الإعادة، فقد حصلت مرشحة يمين الوسط على 39.09% من الأصوات.