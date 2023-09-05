استقرت أسعار الحديد والأسمنت في المصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023.



• وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:



استقر سعر حديد عز مسجلا 36 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر طن حديد بشاي ليسجل 34 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 33 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 32 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 32 ألفا و500 جنيه.



• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:



استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 1985 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 1845 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت وادي النيل ليسجل 1860 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 1920 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 1935 جنيها

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1950 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2095 جنيها.