مياه الأمطار الغزيرة تغمر بلدات ساحلية بلغارية على البحر الأسود

تعرضت المنطقة الساحلية لجنوبى بلغاريا لأمطار غزيرة، مما أدى إلى فيضانات عارمة في المنطقة السياحية المطلة على البحر الأسود.



وذكرت وسائل إعلام بلغارية أن المياه غمرت العديد من الفنادق والمنازل اليوم الثلاثاء.



وأعلن المسئولون في بلدة تساريفو حالة الطوارئ بعد أن فاض نهر فيليكا على ضفافه.



وذكرت التقارير أن المياه أغرقت الطرق وغمرت السيارات.



وجرفت مياه الفيضانات الجسور وأصبحت العديد من المنتجعات الساحلية معزولة.



كما غمرت مياه الفيضانات العديد من أماكن التخييم في المنطقة وجرفت السيارات وعربات الإقامة المتنقلة إلى البحر.



وتردد أنه أنه تم نقل المصطافين والزائرين إلى مناطق آمنة.



وانقطع التيار الكهربائى في منتجع سينموريتس الساحلي وتم إخلاء قرية كوستي الصغيرة.



وحثت السلطات في تساريفو الأشخاص على الانتقال إلى مناطق مرتفعة كلما أمكن ذلك.