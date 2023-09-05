في تغريدة ساخرة، بدد المستشار الألماني أولاف شولتس، القلق حول إصابته التي تعرض لها أثناء ممارسته رياضة الجري في عطلة الأسبوع الماضي، بعدما ظهر مرتديا عصابة سوداء على عينه اليمنى.

وظهر المستشار شولتس على موقع "تويتر" اليوم الاثنين وذلك لأول مرة بعد الحادثة التي وقعت له أول أمس السبت، وإلى جانب العصابة السوداء، أوضحت الصورة التي نُشِرت على الموقع وجود سحجات حول العين اليمنى والأنف والذقن.

وسخر شولتس مع إصابته، موجها رسالة إلى متابعيه، قائلا: "من لديه هذه الإصابة... أنتظر الميمز بلهفة".

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

وقوبلت التغريدة بسيل من التعليقات الساخرة "المميز" في ألمانيا، وحصلت التغريدة على أكثر من 6 ملايين مشاهدة، وقرابة ثمانية آلاف تعليق.

Gute Besserung auch von uns! pic.twitter.com/xrWFj5FxQy — ZDF heute-show (@heuteshow) September 4, 2023

في الوقت نفسه، أوضح شولتس أن الإصابة لم تؤثر عليه بشكل قوي وأضاف: "شكرا للأمنيات الطيبة. (الإصابة) تبدو أسوأ مما هي عليه".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت إن حالة المستشار جيدة "كان في حالة مزاجية جيدة للغاية صباح اليوم، لكنه لا يزال يبدو متضررا بعض الشيء"، وصرح بأنه تم نشر الصورة " حتى يتمكن الجميع من أن يعتادوا الكيفية التي سيبدو عليها خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".

كان شولتس /65 عاما/ سقط أثناء ممارسة رياضة الركض ولهذا السبب ألغى مشاركته في فعالية انتخابية لوزيرة الداخلية نانسي فيزر في ولاية هيسن أمس الأحد.

وكتبت صحيفة "بيلد" أنه يُعْتَقد أن الحادثة وقعت على الخط الرئيسي الذي يمارس فيه المستشار رياضة الركض بجوار مسكنه في مدينة بوتسدام حيث تعثر ولم يتمكن من أن يسند نفسه في الوقت المناسب ولهذا السبب وقع على وجهه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويرافق شولتس خلال ممارسة الركض حراس شخصيون قدموا له العون على الفور.

وسيشارك شولتس غدا الثلاثاء في افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات وسيلقي كلمة أمام البرلمان خلال مناقشة الموازنة بعد غد الأربعاء.

يذكر أن شولتس يحاول ممارسة الرياضة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا كما كتب على صفحته الإلكترونية كنائب في البرلمان.

ويحب شولتس أيضا أن يمارس التجديف إذا سمح بذلك جدول مواعيده المزدحم. وأحيانا يتجول مع زوجته بريتا إرنست في العطلة ويركب الدراجات من وقت لآخر.

لكنه بدأ ممارسة الرياضة متأخرا حيث يقول "أيام المدرسة كنت أكره الرياضة أما اليوم فأنا أمارس الركض كلما أمكن".