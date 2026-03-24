وزير الخارجية الإيراني: ملتزمون بتحقيق وقف إطلاق نار شامل وليس مجرد تهدئة مؤقتة

أجرى وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإيراني عباس عراقجي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، شدد يي، على ضرورة حل جميع القضايا الشائكة عبر الحوار والتفاوض، لا باستخدام القوة.

وأشار إلى أن حل القضايا عبر الحوار والمفاوضات يصب في صالح إيران وشعبها، ويعكس تطلعات المجتمع الدولي.

وأعرب عن أمله في أن تغتنم جميع الأطراف كل فرصة سانحة للسلام، وأن تبدأ عملية السلام في أقرب وقت ممكن.

وذكر أن الصين ستواصل التمسك بموقفها الموضوعي والمحايد، ومعارضة أي انتهاك لسيادة الدول الأخرى، والعمل على تعزيز السلام ووقف الأعمال العدائية، وتكريس جهودها لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

من جهته، أطلع عراقجي، نظيره الصيني على آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، معربًا عن امتنانه للمساعدات الإنسانية الطارئة التي قدمتها الصين لإيران.

وأكد أن «الشعب الإيراني أصبح أكثر تماسكا في مواجهة الاعتداءات الخارجية والحفاظ على سيادة واستقلال البلاد»، مشددًا على أن «الجانب الإيراني ملتزم بتحقيق وقف إطلاق نار شامل وليس مجرد تهدئة مؤقتة».

ولفت إلى أن مضيق هرمز مفتوح للجميع – باستثناء الدول التي تشن حربًا على بلاده – كما أن السفن بإمكانها العبور بأمان في الممر الملاحي، بحسب قوله.

وأعرب عن أمله في أن تسهم الإجراءات التي تتخذها جميع الأطراف في خفض التصعيد، مؤكدًا تطلعه إلى استمرار الصين في لعب دور إيجابي؛ من أجل تعزيز السلام وإنهاء الأعمال العدائية.