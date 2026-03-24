الحرس الثوري يعلن بدء استهداف عدد من المصالح الاقتصادية والأمنية الأمريكية في دول الخليج

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، بدء استهداف عدد من المصالح الاقتصادية والأمنية الأمريكية في دول الخليج، وذلك ردًا على استهداف منشآته.

وقال في بيان منسوب له: «بدأ الحرس الثوري إطلاق موجة صاروخية من نوع (خرمشهر) استهدفت عدد من المصالح الاقتصادية والأمنية للعدو في منطقة الخليج العربي، وستستمر هذه الموجة حتى ساعات الصباح».

وفي وقت سابق، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الهجوم على أكثر من 3 آلاف هدف في إيران منذ بدء الحرب.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، إن الجيش يواصل تعميق ضرباته ضد مختلف منظومات وقدرات النظام الإيراني.

وادعى أن سلاح الجو أنجز أمس الاثنين، موجة واسعة من الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في قلب طهران.

ووفق تدوينته، استهدفت الهجمات عددًا من المقرات المركزية التابعة للنظام الإيراني، بينها مقران لجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري، ومقر إضافي لوزارة الاستخبارات الإيرانية.

وأشار إلى «استهداف مخازن استُخدمت لتخزين وسائل قتالية ومنظومات دفاع جوي، وذلك بهدف توسيع التفوق الجوي لسلاح الجو في الأجواء الإيرانية».

ولفت إلى أن سلاح الجو هاجم خلال الليلة الماضية في شمال ووسط إيران أكثر من 50 هدفًا، بينها مواقع استُخدمت لإطلاق وتخزين صواريخ باليستية.

وذكر أن «هذه الغارات تأتي في إطار مرحلة تعميق الضربات على المنظومات الأساسية للنظام الإيراني وأركانه».