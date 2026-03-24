أعلنت إيران تنفيذ هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع في إيلات وديمونا وشمال تل أبيب في إسرائيل، إضافة إلى ما قالت إنها قواعد أمريكية في المنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، بشأن الموجة الـ78 من "عملية الوعد الصادق 4".

وأفاد البيان أن موجة القصف استهدفت مواقع في إيلات وديمونا جنوبي إسرائيل، وشمال تل أبيب (وسط)، إضافة إلى بعض قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة.

وأضاف أن الهجوم تم باستخدام أنظمة صواريخ دقيقة متعددة الرؤوس من طرازي "عماد" و"قدر"، إلى جانب طائرات مسيّرة، مبينا أنه تمت "إصابة الأهداف بدقة".

ولم يصدر على الفور تعليق من الجانبين الأمريكي أو الإسرائيلي بشأن الهجمات الإيرانية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.