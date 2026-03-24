فرانشيسكا ألبانيز: يجب محاسبة إسرائيل ومثولها أمام محكمة لاهاي وعلى الدول قطع العلاقات معها

• المقررة الأممية ألبانيز: "ما لم يكن هناك تدخل واسع النطاق لوقف إسرائيل، فلا أمل لدي في إنقاذ الفلسطينيين في غزة".

أكدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، ضرورة محاسبة إسرائيل ومثولها أمام محكمة لاهاي.

ولفتت ألبانيز في تصريح صحفي الثلاثاء، إلى تدهور الوضع في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، وأن إسرائيل قتلت 650 فلسطينيا منذ ذلك التاريخ.

وأضافت: "ما لم يكن هناك تدخل واسع النطاق لوقف إسرائيل، فلا أمل لدي في إنقاذ الفلسطينيين في غزة".

وانتقدت ألبانيز الدول التي لا تزال تواصل علاقاتها مع إسرائيل، مذكرة إياها بالتزامها بعد تزويد دولة ترتكب جرائم حرب بالأسلحة.

ودعت الدول إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل لإنقاذ الفلسطينيين في غزة.

وأكدت أن تدهور الوضع في غزة وخاصة استمرار الجوع والدمار "ليس صدفة بل متعمد". وأضافت "لا بد من محاسبتها (إسرائيل). يستحق قادتها المثول أمام محكمة لاهاي".

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين وتواصلت بأشكال مختلفة بعدها، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.