لندن: السلطات الروسية بأوكرانيا تخطط لإجراء انتخابات بالتوازي مع الانتخابات في روسيا

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الروسية في المناطق المحتلة بأوكرانيا تخطط لإجراء انتخابات لأول مرة، خلال الفترة بين الثامن والعاشر من سبتمبر الجاري، بالتوازي مع الانتخابات في روسيا. وقد بدأ التصويت بالفعل في زابوريجيا وماريوبول.

وجاء في التقييم اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه في حين أنه قد تم تحديد أكثر من 1000 مرشح، هناك نقص في عدد المرشحين من المؤهلين وذوي الخبرة والمستعدين، بحسب ما ورد في بعض التقارير.

كما أن هناك غياب للمرشحين المستقلين الذين ليسوا أعضاء في الأحزاب التي أقرها الكرملين، مما يشير إلى أن الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة.

ويزعم "المركز الأوكراني للمقاومة الوطنية" أن إدارات الاحتلال قد تجاوزت بشكل كبير عدد الناخبين في السجل الانتخابي، بحسب ما ورد في التقييم الاستخباراتي.