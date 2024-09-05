وزير الإسكان يوجه بتجميل واجهات البيوت البدوية بمدينة سانت كاترين بخامات من الطبيعة المحيطة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، الأعمال الجاري تنفيذها بمنطقة الزيتونة، والتي تعد أحد مكونات مشروع "التجلي الأعظم" الجاري تنفيذه بمدينة سانت كاترين، وذلك خلال جولته بالمدينة ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

وتفقد المهندس شريف الشربيني، الأعمال الجاري تنفيذها، مؤكدًا أن منطقة الزيتونة تضم 21 مجمعًا بها 564 وحدة، بواقع 26 وحدة بكل مجمع، تشطيب فوق متوسط و فاخر، بمساحات تتراوح بين 100 حتى 230 متر مربع، وجار تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، إضافة إلى إنشاء خدمات متكاملة تتضمن مسجد وكنيسة ومحال تجارية.

وأكد وزير الإسكان، على ضرورة تنفيذ مختلف الأعمال على أعلى مستوى بما يتفق مع الطبيعة البيئية لمدينة سانت كاترين، وبما يليق بمشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، والتي تقع وسط سلسلة جبال أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، خلال عودته إلى مصر من مدين، وجبل كاترين و دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.

كما وجه بتكسية واجهات البيوت البدوية القائمة بخامات من الطبيعة المحيطة، حتى تتماشى مع الصورة البصرية للمدينة، وضرورة مراعاة الصورة البصرية التي تتلاءم مع الطبيعة البيئية في تنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع، والمداخل المؤدية إليه، وتكليف شركات نظافة للمناطق السكنية القائمة، للحفاظ على المظهر العام.