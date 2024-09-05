أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، تعيين وزير الخارجية الأسبق ميشال بارنييه رئيسا جديدا للوزراء.

يأتي ذلك بعد نحو شهرين على الانتخابات التشريعية المبكرة التي فازت فيها الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف أحزاب اليسار) من دون تحقيق الغالبية في البرلمان.

وبعد لقائه زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام الأخيرة عدة شخصيات سياسية بينها رئيسا البلاد السابقان فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي، فضلا عن الوزيرين السابقين، اليميني كزافيه برتران والاشتراكي برنار كازنوف.

وقد رفض ماكرون تشكيل حكومة من الجبهة الشعبية الجديدة، تحالف اليسار المتصدر في نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، وتكليف مرشحته لرئاسة الحكومة الموظفة الرسمية لوسي كاستيه.

* من هو ميشال بارنييه؟

هو سياسي فرنسي يبلغ من العمر 73 عاما، وهو من أشد المعجبين بأوروبا، عضو في حزب الجمهوريين الذي يمثل اليمين التقليدي، ومعروف على الساحة الدولية لدوره في التوسط في خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقبل أن يشغل منصب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست، كان بارنييه خلال العقود الثلاثة الفائتة عضوا في مجلس النواب وعضوا في مجلس الشيوخ ووزيراً في العديد من الحكومات اليمينية في فرنسا، كما شغل مرتين منصب المفوض الأوروبي لشؤون السياسات الإقليمية ثم السوق الداخلية.

وشغل بارنييه العديد من المناصب الوزارية الفرنسية بما في ذلك وزير الخارجية من 2004 إلى 2005، ووزير الدولة للشؤون الأوروبية من 1995 إلى 1997، ووزير البيئة من 1993 إلى 1995، كما شغل على المستوى الأوروبي منصب المفوض الأوروبي للسياسة الإقليمية من 1999 إلى 2004، والمفوض الأوروبي للسوق والخدمات الداخلية من 2010 إلى 2014، وشغل منصب نائب رئيس حزب الشعب الأوروبي من عام 2010 إلى عام 2015.

بين 2007 إلى 2009، شغل بارنييه منصب وزير الزراعة والثروة السمكية وفي 1 أكتوبر 2016، عينته المفوضية الأوروبية كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست بموجب المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.

*خبرة فرنسية وأوروبية

وسبق أن أعلن بارنييه نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022 لكنه لم يفعل. وذكرت مجلة "بوليتيكو " وفقاً لأحد المساعدين لبارنييه، إن قرار بارنييه الترشح تمحور حول حقيقة أنه "يعتقد أن تجربته في الحكومات الفرنسية السابقة تعتبر بمثابة محفز له يجعله يتقدم على منافسيه" مضيفاً "أنه يعرف السياسة المحلية في منطقته الأصلية في "سافوا"، كما يعرف خبابا السياسة الوطنية".

وقال وزير الداخلية الفرنسية السابق بريس أورتفو آنذاك" ميشال بارنييه رجل موثوق به، وهو ذو سمعة دولية طيبة، ولديه خبرة معتبرة".

ووفقا لمصادر حزب يمين الوسط، فإن بارنييه يمثل "تقدما جديا". وذكرت صحيفة "لوفيجارو" أن رئيس الدولة على وشك التخلي عن فرضية تعيين الاشتراكي السابق رئيسا للحكومة برنارد كازينوف أو الجمهوري كزافييه برتراند.