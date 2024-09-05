إعلام إسرائيلي: وضع الصحراء الغربية في خريطة نتنياهو سيثير غضب المغرب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكب خطأ جديد من شأنه أن يثير غضب المغرب.

وأوضحت قناة "كان" الإسرائيلية أن نتنياهو قدم لمجموعة من المراسلين بمؤتمره الصحفي الأخير خريطة للشرق الأوسط ارتكب فيها مرة أخرى خطأ من شأنه أن يثير غضب المغرب.

وقالت القناة: "مرة أخرى: نتنياهو قدم خريطة لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأفادت "كان" بأنه بينما عقد نتنياهو، مؤتمرا صحفيا لوسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية على خلفية مقتل المحتجزين الستة في غزة، "عرض خريطة تظهر أن إسرائيل لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي على خطوة مماثلة، حيث استخدم في مايو الماضي، خريطة تظهر عليها الصحراء منفصلة عن أراضي المغرب، خلال مقابلة مع قناة فرنسية، ما أثار غضبا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

وعلق مكتب نتنياهو حينها، في بيان باللغة العربية، قائلا إن "إسرائيل بقيادة نتنياهو اعترفت رسميا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في عام 2023".

وأشار إلى أن الخريطة التي استعملها "خريطة قديمة قد قدمت إلى رئيس الوزراء قبل لحظات من بدء مقابلته مع القناة الفرنسية"، مؤكدا أن "سياسة إسرائيل غير قابلة للتأويل ولم تتغير، إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".

وكانت إسرائيل قد أعلنت في يوليو 2023، اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وذلك في رسالة بعث بها نتنياهو إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.



