أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت مبنى داخل مخيم جنين بالضفة الغربية، وذلك بعد أنباء عن محاصرة الجيش الإسرائيلي لمسجد الأنصار وإبلاغه الأهالي أنه ينوي تفجيره. في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مجددا مخيم طولكرم بالضفة، ودفعت بتعزيزات إضافية.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال حاصرت مسجد الأنصار في جنين، بعدد من الآليات العسكرية المدعومة بجرافة. ونقلت "وفا" عن مصادر محلية تأكيدها أن القوات الإسرائيلية طلبت من عائلات تسكن بجانب المسجد إخلاء منازلها، وأبلغتهم النية بتفجيره.

يذكر أن الاحتلال قصف مسجد الأنصار في أكتوبر الماضي بأول استخدام لسلاح الجو الإسرائيلي بالضفة منذ 20 عاما.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت حركة حماس استمرار عملية الاحتلال بالضفة الغربية، واصفة إياها بـ"جريمة حرب، وحملة إبادة تنفذها الحكومة (الإسرائيلية) ضد شعبنا بغزة والضفة".

وقالت الحركة إن "استمرار عملية الاحتلال بالضفة الغربية هدفه تهجير شعبنا من أرضه وتصفية قضيته"، داعية الفلسطينيين "إلى تصعيد الاشتباك مع المستوطنين في كل مكان من أرضنا المحتلة".