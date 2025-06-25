تغييرات عديدة في تشكيل تشيلسي لمواجهة الترجي بمونديال الأندية

أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة الترجي التونسي، في الرابعة من فجر اليوم، الأربعاء، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدخل تشيلسي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: حراسة المرمى: فيليب يورجنسن.

خط الدفاع: مالو جوستو، توسين أدارابيويو، بينوا باديشيلي وجوش أتشيمبونج.

خط الوسط: كيرنان ديوسبري هال، روميو لافيا وإنزو فرنانديز.

الهجوم: نوني مادويكي، كريستوفر نكونكو وليام ديلاب.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: روبيرت سانشيز، مايك بندريس، مارك كوكوريلا، ليفي كولويل، رييس جيمس، تريفوه تشالوبا، ممادو سار، أرون أنسيلمينو، كول بالمر، بيدرو نيتو، مويسيس كايسيدو، داريو إيسوجو، أندريا سانتوس، تيريك جورج ومارك جويو.

ويحتل الترجي، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في المجموعة الرابعة، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن تشيلسي منافسه في مباراة اليوم وصاحب المركز الثاني، فيما يتصدر فلامينجو البرازيلي المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويلعب فلامينجو في التوقيت ذاته مع لوس أنجلوس جلاكسي، في المباراة الثانية للمجموعة، على ملعب كامبيينج وورلد.

ويحتاج الترجي للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل للدور الثاني من البطولة، فيما يكفي تشيلسي الإنجليزي التعادل من أجل حسم بطاقة العبور.