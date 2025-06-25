 التعادل يحسم مواجهة فلامينجو ولوس أنجلوس بمونديال الأندية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعادل يحسم مواجهة فلامينجو ولوس أنجلوس بمونديال الأندية

محمد عبد المحسن
نشر في: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 5:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 5:59 ص

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي أمام فلامينجو البرازيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم، الأربعاء، على ملعب كامبيينج وورلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

تقدم لوس أنجلوس في الدقيقة 84 عن طريق دينيس بوانجا، ثم تعادل فلامينجو سريعًا عن طريق والاس يان في الدقيقة 86.

بهذا التعادل حافظ فلامينجو على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة أمام تشيلسي الإنجليزي، والذي فاز بدوره اليوم أيضًا على الترجي التونسي، فيما حقق لوس أنجلوس أول نقطة له في المركز الرابع بالمجموعة، خلق الترجي الثالث برصيد 3 نقاط.


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