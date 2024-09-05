البيت الأبيض: الاتفاق بين حماس وإسرائيل جاهز بنسبة 90%

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الخميس، إن إسرائيل وحركة "حماس" لم يتفقا بعد على مسألة إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة مقابل الأسرى الفلسطينيين، لكنه أعرب عن تفاؤله بإمكانية "حل العقبات" للوصول إلى الاتفاق الذي يعتبر "جاهزاً بنسبة 90%".

وذكر كيربي في اتصال مع الصحفيين، أنه "كان لدينا وضوح تام حينما قلنا إن النص تم الاتفاق عليه إلى حد كبير، لكن تبادل الأسرى لم يتم الاتفاق عليه بعد، وهذا هو جوهر الصفقة".

وأضاف: تم الاتفاق على تنفيذ الإطار العام، لكن حركة حماس غيرت شروط عملية التبادل للأسرى أيضاً، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وكان كيربي يشير هنا إلى إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثامين 6 محتجزين إسرائيليين في نفق بجنوب قطاع غزة الأحد الماضي.