قال الإعلامي أحمد موسى، إن الزيارة المفاجئة للفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود مع غزة، تبعث برسالة طمأنة للمواطنين.

وأضاف خلال مقطع فيديو بثته قناة «صدى البلد»، اليوم الخميس: «الزيارة هدفها إن الشعب يطمئن بأن حدودنا آمنة تمامًا، وأن وجيشنا العظيم موجود ويؤمن كل الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية».

وأشار إلى أن الزيارة تبعث بمجموعة من الرسائل، على رأسها التأكيد على التأمين الكامل للحدود المصرية مع قطاع غزة أو الحدود مع إسرائيل.

وأوضح أن الزيارة تبعث برسالة تؤكد أن القوات المسلحة، بما تمتلكه من قدرات هائلة، تؤمن كل شبر من أرض مصر.

وتوجه برسالة إلى المواطنين: «محدش يبقى قلقان، سيبكم من كلام نتنياهو، هو عاوز يجر المنطقة بالكامل لحرب؛ لأنه فشل فشلًا ذريعًا ولديه أزمات داخلية وخارجية».

وأكد أن «نتنياهو يعلم أن تهريب السلاح إلى قطاع غزة والضفة الغربية يتم من داخل إسرائيل وعبر معبر كرم أبو سالم»، لافتًا إلى تمكن مصر من تدمير الأنفاق مع غزة على طول محور صلاح الدين.

ولفت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال يعلم أن «مصيره السجن والمحاكمة، ولذلك يحاول إطالة أمد الحرب حتى تاريخ الانتخابات الأمريكية، على أمل فوز المرشح الرئاسي دونالد ترامب».

ماذا فعل رئيس الأركان الفريق أحمد خليفة على الحدود مع غزة ؟ .. أحمد موسى يكشف رسائل مصر ويفضح أكاذيب نتنياهو pic.twitter.com/gNTJjfY7jj — صدى البلد (@baladtv) September 5, 2024

وفي وقت سابق، تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، حيث بدأت الجولة بالمرور على القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البري.

وأكد الفريق أحمد خليفة، أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هي الحفاظ على حدود الدولة على كل الاتجاه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن «رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلا بعد جيل».

وشدد على «أهمية التحلي بالعلم والإرادة والحفاظ على اللياقة البدنية العالية؛ لضمان تنفيذ المهام كافة باحترافية عالية».