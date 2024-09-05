جوارديولا ينافس أرتيتا وسلوت على جائزة مدرب الشهر بالبريميرليج

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة مدرب الشهر الأول من الموسم الجديد للبطولة، شهر أغسطس.

ويتنافس على الجائزة الأولى في هذا الموسم على صعيد المدربين كل من الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، ومواطنه بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي.

كما يتواجد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، والأمريكي فابيان هورزلر، مدرب برايتون، كمرشحين للجائزة.

وحقق كل من أرني سلوت، وبيب جوارديولا بالمباريات الثلاثة التي خاضتها فرقهم، فيما حقق فابيان هورزلر وميكيل أرتيتا، 7 نقاط من أصل 9.

وفي حال فاز جوارديولا بجائزة مدرب الشهر ستكون هذه المرة الثانية عشرة في مسيرته في الدوري الإنجليزي، فيما ستكون المرة الثامنة لمواطنه ميكيل أرتيتا.

وسيلعن عن الفائز الأسبوع المقبل ويجري اختياره بالتصويت من قبل الجمهور وطاقم من الخبراء.