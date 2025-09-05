ترامب: يبدو أننا فقدنا الهند وروسيا لصالح الصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا والهند تتجهان بقوة أكبر نحو الصين، ويلمح إلى أنه غير راض عن ذلك.

وكتب ترامب، اليوم الجمعة، على منصته تروث سوشيال يقول: "يبدو أننا فقدنا الهند وروسيا لصالح الصين الأعمق والأكثر ظلاما. أتمنى لهما مستقبلا طويلا ومزدهرا معا".

وأرفق ترامب صورة -التقطت قبل عدة سنوات- أسفل تغريدته، تظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

والتقى شي جين بينج وفلاديمير بوتين وناريندرا مودي، قبل أيام قليلة في الصين، على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون.

ودافع بوتين وشي عن إقامة نظام عالمي يخلو من هيمنة الولايات المتحدة وأوروبا.

ولطالما دعا كل منهما إلى إقامة "نظام عالمي متعدد الأقطاب". ويعني ذلك بالنسبة لهما نظاما مستقلا عن ما يعتبرانه هيمنة الولايات المتحدة.