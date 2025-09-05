استقرار مؤشر أسعار الغذاء العالمي في أغسطس الماضي

- هبوط أسعار الحبوب وزيادة الزيوت لأعلى مستوى في 3 سنوات

استقر مؤشر أسعار السلع الغذائية العالمية دون تغيير في أغسطس الماضي، على مستوى شهري؛ إذ عوّضت زيادات أسعار اللحوم والسكر والزيوت النباتية انخفاض أسعار الحبوب ومنتجات الألبان، وفقًا للتقرير الجديد الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الجمعة.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء للفاو، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 130.1 نقطة في أغسطس، بارتفاع طفيف عن مستواه المُعدّل في يوليو الماضي والبالغ 130.0 نقطة، وبزيادة قدرها 6.9% عن العام السابق.

وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.4%، مقارنةً بشهر يوليو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات.

وزادت أسعار جميع زيوت النخيل ودوار الشمس وبذور اللفت، متأثرةً جزئيًا بنية إندونيسيا زيادة تكليفها بمزج الديزل الحيوي العام المقبل، بينما انخفضت أسعار زيت الصويا العالمية بشكل طفيف وسط توقعات بوفرة إمدادات فول الصويا العالمية في السنة التسويقية المقبلة.

وانخفض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 0.8% مقارنةً بشهر يوليو. وتراجعت أسعار القمح العالمية، مدفوعةً بزيادة المحاصيل في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي، بينما ارتفعت أسعار الذرة العالمية، ويعزى ذلك جزئيًا إلى زيادة الطلب على استخدام الأعلاف وإنتاج الإيثانول في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز، متأثرًا بانخفاض أسعار إنديكا وسط استمرار المنافسة الشرسة بين المصدرين.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 0.6% في أغسطس، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعًا بارتفاع أسعار لحوم الأبقار الدولية، مدعومًا بالطلب القوي في الولايات المتحدة والواردات من الصين، مما عزز أسعار الصادرات الأسترالية والبرازيلية على التوالي.

كما ارتفعت أسعار الأغنام، وظلت أسعار لحوم الخنزير مستقرة بشكل عام، بينما انخفضت أسعار لحوم الدواجن وسط وفرة الإمدادات القابلة للتصدير من البرازيل.

وانخفض مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.3% مقارنةً بشهر يوليو، مع انخفاض أسعار الزبدة والجبن ومسحوق الحليب كامل الدسم وسط ضعف الطلب على الواردات من الأسواق الآسيوية الرئيسية.

وارتفع مؤشر أسعار السكر لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشكل طفيف، بنسبة 0.2% مقارنةً بشهر يوليو، بعد 5 أشهر متتالية من الانخفاضات، مدفوعًا في المقام الأول بالمخاوف بشأن إنتاج قصب السكر وغلاله في البرازيل، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على الواردات.

وقد أسهمت توقعات زيادة المحاصيل في الهند وتايلاند في الحد من ارتفاع الأسعار.